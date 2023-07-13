Голкипер «Интера» Андре Онана в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» находится на финальной стадии переговоров по сделке с голкипером Андре Онана. Недавние переговоры завершились предложением, которое считается окончательным

По данным журналиста, сделка предполагает трансферную сумму в размере 50 миллионов евро, а также возможные бонусы в размере 5 миллионов евро.

На данный момент обсуждается структура бонусов, однако сделка считается неизбежной и находится на финальной стадии.