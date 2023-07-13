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Мусса Диаби хочет перейти в «Астон Виллу», «Байер» отказался продавать игрока за 35 млн евро

13 Июля 2023 • 21:14 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

Вингер «Байера» Мусса Диаби намерен продолжить карьеру в «Астон Вилле».

Бирмингемцы сделали официальное предложение «Байеру» на сумму в 35 млн евро плюс бонусы, однако «фармацевты» ответили отказом. Как докладывает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры продолжаются, сделка всё ещё может быть заключена. Сам француз уже дал согласие на переход в «Астон Виллу», и в «Байере» наслышаны о намерении игрока перебраться в английский клуб.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Диаби в 50 млн евро. Контракт 24-летнего футболиста с леверкузенцами рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Мусса Диаби трансферы футбола - лето 2023 Байер
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