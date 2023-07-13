​Виллиан проходит обследование для «Ноттингем Форест»

Судя по всему, вингер Виллиан продолжит карьеру в «Ноттингем Форест». Как сообщает в социальных сетях журналист Низар Кинселла, бразилец уже проходит медицинское обследование для «лесников».

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Ноттингем» предлагает Виллиану контракт на два года, в то время как «Фулхэм», где Виллиан провёл сезон 2022/2023, положил на стол лишь годичный трудовой договор.

Отметим, что Виллиан известен в футбольном мире главным образом по выступлениям за топ-клубы Премьер-лиги – за «Челси» и «Арсенал». В своё время бразилец поиграл и в России за махачкалинский «Анжи».