«Челси» и «Брайтон» продолжают переговоры по трансферу полузащитника Мойсеса Кайседо.

Руководство «чаек» ответило отказом на прежние предложения «Челси», несмотря на намерение самого игрока пополнить ряды «пенсионеров». Как сообщает журналист Пит О'Рурк, в «Челси» убеждены, что следующее предложение по 21-летнему эквадорцу будет принято. Лондонский клуб готов заплатить в общей сложности около 80 млн фунтов стерлингов (более 93 млн евро).

В прошедшем сезоне Мойсес Кайседо провёл 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах. В активе хавбека один забитый мяч и одна результативная передача.