Постекоглу установил с Кейном хорошие отношения

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу оставил положительное впечатление на Гарри Кейна.

Капитан сборной Англии вернулся на тренировочную базу «Тоттенхэма» в среду, 12 июля, в рамках подготовки к новому сезону, но его будущее все еще под вопросом. Football London сообщает, что встреча Постекоглу с Кейном прошла позитивно, они установили хорошие взаимоотношения.

На своей первой пресс-конференции Постекоглу признал важность Кейна для клуба. Постекоглу уверен, что Кейн разделяет его амбициозные цели в «Тоттенхэме».

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила за Кейна 80 миллионов евро, но лондонский клуб это предложение отверг.