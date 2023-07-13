«Аль-Иттихад» хочет купить Фабиньо у «Ливерпуля»

Опорный полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо Энрике может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По сведениям The Athletic, «Аль-Иттихад» готов предложить английскому гранду порядка 47 миллионов евро за 29-летнего бразильского хавбека. Отмечается, что «Ливерпуль» не собирается долго раздумывать над трансфером Фабиньо, клуб сразу даст ответ, как только получит официальное предложение.

Фабиньо выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В прошлом сезоне игрок появился на поле в 49 матчах с учетом всех турниров, в которых отдал два голевых паса. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года.