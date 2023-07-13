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«Аль-Иттихад» хочет купить Фабиньо у «Ливерпуля»

13 Июля 2023 • 20:36 Комментировать

Опорный полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо Энрике может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По сведениям The Athletic, «Аль-Иттихад» готов предложить английскому гранду порядка 47 миллионов евро за 29-летнего бразильского хавбека. Отмечается, что «Ливерпуль» не собирается долго раздумывать над трансфером Фабиньо, клуб сразу даст ответ, как только получит официальное предложение.

Фабиньо выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В прошлом сезоне игрок появился на поле в 49 матчах с учетом всех турниров, в которых отдал два голевых паса. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023 Фабиньо Энрике
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