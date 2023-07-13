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«Барселона» и «Тоттенхэм» не могут договориться о сумме за Ленгле слухи

13 Июля 2023 • 19:50 Комментировать

«Барселона» и «Тоттенхэм» продолжают вести переговоры о переходе защитника Клемана Ленгле, но в настоящий момент клубы не могут договориться о трансферной стоимости.

По информации Diario Sport, между клубами возникли разногласия касаемо суммы трансфера. «Барселона» ожидает получить выгодное предложение за Ленгле, однако «Тоттенхэм» утверждает, что клуб и так будет брать на себя значительную зарплату игрока.

По данным источника, «Барселона» хотела бы выручить за Ленгле не менее 15 миллионов евро, в то время как лондонский клуб не желает платить более 5 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Клеман Ленгле трансферы футбола - лето 2023
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