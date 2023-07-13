«Барселона» и «Тоттенхэм» продолжают вести переговоры о переходе защитника Клемана Ленгле, но в настоящий момент клубы не могут договориться о трансферной стоимости.

По информации Diario Sport, между клубами возникли разногласия касаемо суммы трансфера. «Барселона» ожидает получить выгодное предложение за Ленгле, однако «Тоттенхэм» утверждает, что клуб и так будет брать на себя значительную зарплату игрока.

По данным источника, «Барселона» хотела бы выручить за Ленгле не менее 15 миллионов евро, в то время как лондонский клуб не желает платить более 5 миллионов.