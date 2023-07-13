Датский полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг всё ближе и ближе к переходу в мадридский «Атлетико».

По информации журналиста Маттео Моретто, руководство «матрасников» всё сильнее склоняется к подписанию игрока «шпор», слухи о трансфере которого ходят уже не одну неделю. Сообщается, что в ближайшее время переговоры с нынешним местом работы датчанина будут продвигаться только вперёд.

Напомним, что стоимость 27-летнего игрока «Тоттенхэма» составляет 45-миллионов евро. В 145 матчах в футболке английского топ-клуба Хёйбьерг забил десять голов.