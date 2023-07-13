Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алли считает Почеттино лучшим тренером в своей карьере

13 Июля 2023 • 18:29 Комментировать

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли поделился комментарием о бывшем главном тренере лондонской команды Маурисио Почеттино. Напомним, хавбек выступал за «шпор» с 2015 по 2022 год, а 51-летний аргентинский специалист возглавлял команду в период 2014-2019.

«Почеттино — это лучший тренер в моей карьере. Вся его команда работала отлично. Почеттино заботился обо мне. У нас были доверительные отношения, которые не были похожи на отношения игрока с тренером», — заявил Алли на YouTube-канале The Overlap.

На данный момент 27-летний футболист выступает за «Эвертон», а Почеттино этим летом стал новым наставником лондонского «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Эвертон Маурисио Почеттино Деле Алли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
18:29 · Англия. Премьер-лига
Алли считает Почеттино лучшим тренером в своей карьере
18:27 · Англия. Премьер-лига
​Кейн поддержал Алли после откровенного интервью
17:45 · Англия. Премьер-лига
Бреннан Джонсон может перейти в «Астон Виллу» 1 слухи
17:17 · Англия. Премьер-лига
​Известна цель «Ливерпуля» на трансферном рынке
17:06 · Англия. Премьер-лига
​Каррагер отреагировал на обвинения в лицемерии
16:52 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Алькантара близок к возвращению в «Барселону»
16:25 · Англия. Премьер-лига
​Хендерсон выбрал новый клуб
15:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп в ближайшее время встретится с Хендерсоном, чтобы обсудить его будущее
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» вновь заинтересован в аренде Данджумы
15:32 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» готов предложить 35 миллионов евро за Мареза
15:28 · Англия. Премьер-лига
​Лэмпард объяснил провал «Челси»
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» составит конкуренцию «Эвертону» в борьбе за Элангу
15:16 · Англия. Премьер-лига
«Лилль» может купить Балогуна, если продаст Джонатана Дэвида
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» всё ещё пытается убедить Томаса Парти в переходе
15:07 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» уверен, что получит 25 миллионов евро за Маккенни, игрок интересен клубу из АПЛ
Все новости
Рекомендуем