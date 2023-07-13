Алли считает Почеттино лучшим тренером в своей карьере

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли поделился комментарием о бывшем главном тренере лондонской команды Маурисио Почеттино. Напомним, хавбек выступал за «шпор» с 2015 по 2022 год, а 51-летний аргентинский специалист возглавлял команду в период 2014-2019.

«Почеттино — это лучший тренер в моей карьере. Вся его команда работала отлично. Почеттино заботился обо мне. У нас были доверительные отношения, которые не были похожи на отношения игрока с тренером», — заявил Алли на YouTube-канале The Overlap.

На данный момент 27-летний футболист выступает за «Эвертон», а Почеттино этим летом стал новым наставником лондонского «Челси».