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​Кейн поддержал Алли после откровенного интервью

13 Июля 2023 • 18:27 Комментировать

Игрок «Эвертона» Деле Алли дал откровенное интервью. В нём футболист поделился проблемами, с которыми ему пришлось столкнуться. Так, например, в шесть лет Алли сталкивался с сексуальным насилием, а в восемь лет он продавал наркотические вещества.

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, бывший одноклубник Деле Алли, поддержал футболиста.

«Горжусь Деле Алли за то, что он высказался и поделился своим опытом, чтобы постараться помочь другим», - написал Кейн в социальных сетях.

Действующий контракт Деле Алли с «Эвертоном» рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Деле Алли Гарри Кейн
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