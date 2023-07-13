​Кейн поддержал Алли после откровенного интервью

Игрок «Эвертона» Деле Алли дал откровенное интервью. В нём футболист поделился проблемами, с которыми ему пришлось столкнуться. Так, например, в шесть лет Алли сталкивался с сексуальным насилием, а в восемь лет он продавал наркотические вещества.

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, бывший одноклубник Деле Алли, поддержал футболиста.

«Горжусь Деле Алли за то, что он высказался и поделился своим опытом, чтобы постараться помочь другим», - написал Кейн в социальных сетях.

Действующий контракт Деле Алли с «Эвертоном» рассчитан до конца июня 2024 года.