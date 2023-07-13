Нападающий «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон может перейти в состав участника Лиги конференций.

По информации журналиста Крейга Хоупа, «Астон Вилла» рассматривает возможность перехода форварда, а сам футболист «лесников» заинтересован в переходе на «Вилла Парк». Сообщается, что руководство «Ноттингема» готово к продажи игрока этим летом из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Напомним, что Бреннан Джонсон провёл все 38 матчей Премьер-лиги в прошлом сезоне, забив восемь голов при трёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 миллионов евро.