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Бреннан Джонсон может перейти в «Астон Виллу» слухи

13 Июля 2023 • 17:45 Комментировать (1)
Арсенал
...
Ноттингем Форест
12.08 14:30

Нападающий «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон может перейти в состав участника Лиги конференций.

По информации журналиста Крейга Хоупа, «Астон Вилла» рассматривает возможность перехода форварда, а сам футболист «лесников» заинтересован в переходе на «Вилла Парк». Сообщается, что руководство «Ноттингема» готово к продажи игрока этим летом из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Напомним, что Бреннан Джонсон провёл все 38 матчей Премьер-лиги в прошлом сезоне, забив восемь голов при трёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023 Бреннан Джонсон
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АРСЕНАЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Комментарии (1)
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Prince of Wales
13 Июля 2023 в 18:20
Отдать лучшего форварда - такое себе удовольствие. Лучше распродать неликвид и получится примерно та же сумма
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