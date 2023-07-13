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​Известна цель «Ливерпуля» на трансферном рынке

13 Июля 2023 • 17:17 Комментировать

Целью «Ливерпуля» на летнем трансферном рынке является подписание полузащитника. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Он отмечает, что мерсисайдцы искали хавбека ещё до того, как «Аль-Иттифак» начал вести борьбу за Джордана Хендерсона.

На радаре «Ливерпуля» находится Ромео Лавиа из «Саутгемптона», однако предложение мерсисайдцы до сих пор не отправили. «Красные» рассматривают и другие варианты по усилению средней линии поля.

Напомним, что «Ливерпуль» в прошлом чемпионате Англии занял пятое место и остался без билета в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023
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