​Известна цель «Ливерпуля» на трансферном рынке

Целью «Ливерпуля» на летнем трансферном рынке является подписание полузащитника. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Он отмечает, что мерсисайдцы искали хавбека ещё до того, как «Аль-Иттифак» начал вести борьбу за Джордана Хендерсона.

На радаре «Ливерпуля» находится Ромео Лавиа из «Саутгемптона», однако предложение мерсисайдцы до сих пор не отправили. «Красные» рассматривают и другие варианты по усилению средней линии поля.

Напомним, что «Ливерпуль» в прошлом чемпионате Англии занял пятое место и остался без билета в Лигу чемпионов.