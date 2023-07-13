Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Каррагер отреагировал на обвинения в лицемерии

13 Июля 2023 • 17:06 Комментировать

Несколько недель назад экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер призвал остановить саудовцев, желающих «захватить футбол». Каррагеру не нравилось, что клубы из Саудовской Аравии стремятся покупать не только возрастных известных игроков, но и тех, кому ещё нет 30 лет.

В скором времени Каррагер столкнулся с критикой. Бывшего футболиста «Ливерпуля» обвиняли лицемерии - дескать, он перестал негативно говорить о Саудовской Аравии после того, как туда поехал тренировать его бывший партнёр Стивен Джеррард. Теперь Каррагер отреагировал.

«В чём лицемерие?! Я не критиковал никого за то, что он поехал туда за деньгами. Мой первоначальный «твит» был о том, что Саудовская Аравия пытается захватить футбол, но как это остановить, я не знаю, поскольку никто не отказывается от денег. Когда игроки в расцвете сил уходят из европейского футбола, для меня это большая проблема», - написал Каррагер в социальных сетях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Джейми Каррагер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
18:29 · Англия. Премьер-лига
Алли считает Почеттино лучшим тренером в своей карьере
18:27 · Англия. Премьер-лига
​Кейн поддержал Алли после откровенного интервью
17:45 · Англия. Премьер-лига
Бреннан Джонсон может перейти в «Астон Виллу» 1 слухи
17:17 · Англия. Премьер-лига
​Известна цель «Ливерпуля» на трансферном рынке
17:06 · Англия. Премьер-лига
​Каррагер отреагировал на обвинения в лицемерии
16:52 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Алькантара близок к возвращению в «Барселону»
16:25 · Англия. Премьер-лига
​Хендерсон выбрал новый клуб
15:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп в ближайшее время встретится с Хендерсоном, чтобы обсудить его будущее
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» вновь заинтересован в аренде Данджумы
15:32 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» готов предложить 35 миллионов евро за Мареза
15:28 · Англия. Премьер-лига
​Лэмпард объяснил провал «Челси»
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» составит конкуренцию «Эвертону» в борьбе за Элангу
15:16 · Англия. Премьер-лига
«Лилль» может купить Балогуна, если продаст Джонатана Дэвида
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» всё ещё пытается убедить Томаса Парти в переходе
15:07 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» уверен, что получит 25 миллионов евро за Маккенни, игрок интересен клубу из АПЛ
Все новости
Рекомендуем