​Каррагер отреагировал на обвинения в лицемерии

Несколько недель назад экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер призвал остановить саудовцев, желающих «захватить футбол». Каррагеру не нравилось, что клубы из Саудовской Аравии стремятся покупать не только возрастных известных игроков, но и тех, кому ещё нет 30 лет.

В скором времени Каррагер столкнулся с критикой. Бывшего футболиста «Ливерпуля» обвиняли лицемерии - дескать, он перестал негативно говорить о Саудовской Аравии после того, как туда поехал тренировать его бывший партнёр Стивен Джеррард. Теперь Каррагер отреагировал.

«В чём лицемерие?! Я не критиковал никого за то, что он поехал туда за деньгами. Мой первоначальный «твит» был о том, что Саудовская Аравия пытается захватить футбол, но как это остановить, я не знаю, поскольку никто не отказывается от денег. Когда игроки в расцвете сил уходят из европейского футбола, для меня это большая проблема», - написал Каррагер в социальных сетях.