Испанский полузащитник Тьяго Алькантара близок к возвращению в «Барселону».

По информации журналиста Саши Тавольери, источники внутри «Ливерпуля» считают, что уход хавбека в состав «сине-гранатовых» этим летом имеет большую вероятность. Несмотря на отсутствие переговоров, именно «Барса» является основным вариантом для испанца, который хотел бы вернуться в родной клуб и играть под руководством Хави.

Напомним, что Тьяго выступал за каталонцев до 2013 года, проведя остальную часть карьеры за «Баварию» и «Ливерпуль». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего полузащитника в 15 миллионов евро.