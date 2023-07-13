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Тьяго Алькантара близок к возвращению в «Барселону»

13 Июля 2023 • 16:52 Комментировать

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара близок к возвращению в «Барселону».

По информации журналиста Саши Тавольери, источники внутри «Ливерпуля» считают, что уход хавбека в состав «сине-гранатовых» этим летом имеет большую вероятность. Несмотря на отсутствие переговоров, именно «Барса» является основным вариантом для испанца, который хотел бы вернуться в родной клуб и играть под руководством Хави.

Напомним, что Тьяго выступал за каталонцев до 2013 года, проведя остальную часть карьеры за «Баварию» и «Ливерпуль». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего полузащитника в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Тьяго Алькантара трансферы футбола - лето 2023
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