​Хендерсон выбрал новый клуб

Полузащитник Джордан Хендерсон выбрал себе новый клуб. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 33-летний англичанин принял предложение клуба «Аль-Иттифак». Хендерсон уже согласовал контракт с саудовцами.

Романо отмечает, что теперь всё зависит от результатов переговоров между «Ливерпулем» и «Аль-Иттифаком». Мерсисайдский клуб не позволит своему капитану уйти бесплатно.

Действующий контракт Джордана Хендерсона с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2025 года. Полузащитник выступает за «красных» уже 12 лет после трансфера из «Сандерленда».