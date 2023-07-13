Клопп в ближайшее время встретится с Хендерсоном, чтобы обсудить его будущее

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сегодня лично поговорит с капитаном команды Джорданом Хендерсоном, который получил щедрое предложение из Саудовской Аравии с зарплатой в размере 800 тысяч евро в неделю. Напомним, англичанином интересуется «Аль-Иттифак», тренером которого недавно стал экс-капитан «скаузеров» Стивен Джеррард.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Клопп сегодня проведёт беседу с Хендерсоном, в ходе которой стороны выслушают друг друга и постараются принять решение. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отпустит Джордана за сумму компенсации в районе 11 миллионов евро. Это при том, что у 33-летнего полузащитника остаётся два года по контракту.