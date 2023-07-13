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«Эвертон» вновь заинтересован в аренде Данджумы

13 Июля 2023 • 15:38 Комментировать

«Эвертон» снова рассматривает вариант с арендой нападающего «Вильярреала» Арно Данджумы. Напомним, в январе нидерландец практически подписал контракт с «ирисками», но в самый последний момент передумал и решил присоединиться к лондонскому «Тоттенхэму», который по итогу не выкупил его на постоянной основе.

По информации от The Athletic, в «Эвертоне» решили забыть поступок Данджумы в январе. В клубе надеются оформить аренду нападающего из «Вильярреала».

За  «Тоттенхэм» Данджума в прошлом сезоне провёл 9 матчей в Английской премьер-лиге, где отметился одним голом. Ранее 26-летний футболист также выступал на туманном альбионе в составе «Борнмута».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Вильярреал Арно Данджума трансферы футбола - лето 2023
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