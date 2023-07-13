«Аль-Ахли» готов предложить 35 миллионов евро за Мареза

«Манчестер Сити» в скором времени может получить предложение по трансферу своего вингера Рияда Мареза. По информации от журналиста Сэма Ли, «Аль-Ахли» Джидда готовится сделать предложение в размере 35 миллионов евро за алжирца.

Источник отмечает, что «Манчестер Сити» не горит желанием продавать Мареза, хотя считает 35 миллионов евро хорошей компенсацией за Рияда, особенно если учитывать 32-летний возраст и контракт, истекающий через два года.

Окончательное решение «Манчестер Сити» пока не принял. Возможно, «горожане» потребуют за алжирца больше денег. В прошлом сезоне Рияд записал на свой актив 5 голов и 10 ассистов в АПЛ.