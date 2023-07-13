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​Лэмпард объяснил провал «Челси»

13 Июля 2023 • 15:28 Комментировать

Фрэнк Лэмпард, который тренировал «Челси» в заключительной части прошлого сезона, объяснил провал команды.

«На тренировках я видел, что был недостаточный уровень. Нам не хватало уровня, чтобы обыграть «Брентфорд», не говоря уже об игре с «Реалом». Также у нас не было командного духа и единства», - сказал Лэмпард в подкасте The Diary Of A CEO.

Напомним, что прошлый чемпионат Англии «Челси» завершил на 12-й позиции. Новым главным тренером команды недавно стал аргентинец Маурисио Почеттино, который ранее в Англии тренировал «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард
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