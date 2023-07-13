«Ноттингем Форест» составит конкуренцию «Эвертону» в борьбе за Элангу

«Ноттингем Форест» готов сразиться с «Эвертоном» в борьбе за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Энтони Элангу. По информации от журналистки Шарлотт Данкер, «лесники» начали активную работу над трансфером игрока сборной Швеции.

Ранее стало известно, что «Эвертон» предложил за 21-летнего Элангу около 23 миллионов евро, но «Манчестер Юнайтед» вряд ли примет это предложение, учитывая возраст и перспективу футболиста.

«Ноттингем Форест» пока не обращался к «красным дьяволам» за Элангой, но в ближайшее время это может быть исправлено. Напомним, Энтони не входит в планы наставника манкунианцев Эрика тен Хага.