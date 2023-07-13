«Лилль» может купить Балогуна, если продаст Джонатана Дэвида

Французский «Лилль» определился с приоритетным кандидатом на замену своему нападающему Джонатану Дэвиду, который находится на радаре у многих клубов. По информации от журналиста Джонатана Джонстона, одним из вариантов для «догов» является форвард «Арсенала» Фоларин Балогун, который уже проявил себя в чемпионате Франции, став одним из главных открытий прошлого сезона в составе «Реймса».

Напомним, что 22-летний Балогун с большой долей вероятности покинет «Арсенал» этим летом, так как игроку не могут дать гарантии игры в стартовом составе. Лондонцы требуют за игрока в районе 50 миллионов евро, но в гонке также участвуют и другие клубы. Ранее одним из фаворитов назывался «РБ Лейпциг».

В прошлом сезоне Балогун забил в чемпионате Франции 21 гол в 37 матчах.