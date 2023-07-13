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«Аль-Ахли» всё ещё пытается убедить Томаса Парти в переходе

13 Июля 2023 • 15:11 Комментировать

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти всё еще может перебраться в Саудовскую Аравию в этом трансферное окно. По информации от журналиста Джеймса Бенджа, «Аль-Ахли» Джидда продолжает попытки убедить ганца перебраться в команду.

Отмечается, что в Томасе также заинтересован «Аль-Халидж», а вот «Аль-Наср» выбыл из гонки из-за запрета на регистрацию новых футболистов. Все заинтересованные клубы из Саудовской Аравии знают, что если Парти придётся покинуть «Арсенал», его приоритетным местом для продолжения карьеры станет «Ювентус». Тем не менее, саудовские клубы пока не сдаются в борьбе за хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Аль-Ахли Джидда Томас Парти трансферы футбола - лето 2023 Аль-Халидж
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