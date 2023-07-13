«Ювентус» уверен, что получит 25 миллионов евро за Маккенни, игрок интересен клубу из АПЛ

Туринский «Ювентус» уверен в том, что получит хотя бы 25 миллионов евро за своего полузащитника Уэстона Маккенни. По информации от Tuttojuve, «старая синьора» в данный момент ждёт предложений от «Астон Виллы», которая пока является главным претендентом на трансфер.

Команда Унаи Эмери давно следит за Маккенни, который открыт к уходу из «Ювентуса» на постоянной основе. У американца уже есть опыт выступлений в Английской премьер-лиге, ведь вторую половину прошлого сезона футболист провёл на правах аренды за «Лидс». Если бы «павлины» остались в высшем дивизионе, трансфер Маккенни был бы оформлен на постоянной основе, но команда в итоге вылетела в Чемпионшип.