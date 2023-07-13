​Лэмпард прокомментировал трансфер Маунта из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал решение полузащитника Мэйсона Маунта перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, это отличный трансфер. Это сложно для «Челси», но, в конце концов, у него оставался лишь год по контракту. А в «Манчестер Юнайтед» Мэйсон поднимет уровень, добавит таланта. Он сможет вписаться в их среднюю линию. На мой взгляд, Маунт будет там фантастическим футболистом», - сказал Лэмпард в подкасте The Diary of a CEO.

В среду Мэйсон Маунт впервые сыграл за «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче против «Лидса». «Красные дьяволы» победили со счётом 2:0.