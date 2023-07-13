​«Ноттингем Форест» придумал, как убедить Виллиана

Будущее вингера Виллиана остаётся туманным. «Фулхэм» стремится удержать бразильца ещё на сезон, однако «Ноттингем Форест» придумал, как перехватить 34-летнего игрока. «Лесники» предлагают Виллиану контракт не на один, а на два года. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

В Английской премьер-лиге до «Фулхэма» Виллиан выступал за два гранда – за «Челси» и «Арсенал». В 286 матчах чемпионата Англии бразилец забил 43 гола и отдал 50 голевых передач на партнёров.

«Ноттингем Форест» по итогам прошлого сезона смог сохранить прописку в топ-дивизионе Англии.