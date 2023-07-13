«Манчестер Юнайтед» уже ведёт переговоры с «Аталантой» по трансферу Хёйлунна

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с итальянской «Аталантой» для трансфера нападающего Расмуса Хёйлунна, который возглавляет шорт-лист главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

По информации от журналиста Лори Уитуэлла, переговоры по тарснферу датчанина уже идут полным ходом. Одновременно «Манчестер Юнайтед» ведёт диалог с другим итальянским клубом – миланским «Интером», у которого манкунианцы хотят купить голкипера Андре Онана.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не намерен платить за Хёйлунна свыше 60 миллионов евро. В дебютном сезоне в Серии А Расмус забил за «Аталанту» 9 голов.