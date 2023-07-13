«Челси» не устраивает предложение «Интера» в 30 миллионов евро за Лукаку

«Челси» не намерен продавать своего нападающего Ромелу Лукаку в миланский «Интер» за 30 миллионов евро. По информации от журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб хочет получить за бельгийца больше, особенно учитывая то, что «Интер» летом 2021 года выручил за форварда 113 миллионов евро.

Источник отмечает: «Челси» в данный момент уверен, что в борьбу за Лукаку могут включиться ещё минимум два клуба. Ранее к футболисту присматривались команды из Саудовской Аравии, а также туринский «Ювентус».

Отметим, что «Челси» ранее требовал за Лукаку в районе 50 миллионов евро. Сам Ромелу ранее выразил желание перейти именно в «Интер», за который выступал в прошлом сезоне в аренде.