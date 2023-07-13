«Аль-Иттифак» пока не обсуждал с «Ливерпулем» сумму компенсации за Хендерсона

«Аль-Иттифак» пока не выходил на связь с «Ливерпулем» для того, чтобы обсудить потенциальную сумму выкупа полузащитника Джордана Хендерсона. Об этом сообщает журналиста Мелисса Редди из Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не намерен отпускать Хендерсона бесплатно и хочет попросить у команды из Саудовской Аравии сумму компенсации в размере чуть более 11 миллионов евро. Самому игроку «Аль-Иттифак» хочет предложить двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Зарплата Хендерсона в новом клубе может составить свыше 800 тысяч евро в неделю.

Главным тренером «Аль-Иттифака» недавно стал Стивен Джеррард, который ранее выступал с Хендерсоном в полузащите «Ливерпуля».