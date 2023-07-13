«Эвертон» предложил за Элангу 23,5 миллионов евро

«Эвертон» обратился к «Манчестер Юнайтед» с первым предложением по трансферу полузащитника Энтони Эланги. Как сообщает журналист Саймон Стоун в социальных сетях, «ириски» предложили 23,5 миллионов евро за футболиста сборной Швеции.

Напомним, Эланга не входит в планы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, поэтому руководство не против отпустить футболиста в другую команду. Сам Энтони открыт к переходу, так как хочет получать больше игровой практики.

Эланга в прошлом сезоне всего 16 раз выходил на поле в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге. 21-летний вингер в этих матчах отметился одной результативной передачей.