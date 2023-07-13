Эшли Янг: «Шон Дайч сыграл важную роль в моём трансфере в «Эвертон»

Новичок «Эвертона» Эшли Янг признался, что главный тренер команды Шон Дайч сыграл важную роль в его трансфере на «Гудисон Парк». Напомним, 38-летний англичанин поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Шон Дайч сыграл важную роль в моём трансфере в «Эвертон». Я знаю его лично и знаю то, какой страстью и желанием он обладает. Я понимал, что дела для «Эвертона» в последние годы складывались не лучшим образом, но амбиции тренера убедили меня в переходе. Я поговорил с ним и услышал, что он полностью хочет изменить клуб. Это было ключевым фактором при принятии решения», – цитирует Янга официальный сайт «Эвертона».