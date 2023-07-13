​Хадсон-Одои может сменить «Челси» на другой клуб из Лондона

Атакующий полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои отклонил предложение из Саудовской Аравии, чтобы остаться в Премьер-лиге. Как сообщает Evening Standard, новым клубом 22-летнего футболиста может стать «Фулхэм». В составе «дачников» Хадсон-Одои может заменить Виллиана, хотя есть информация, что бразилец ещё может подписать новый контракт с клубом.

Также Каллум Хадсон-Одои находится на радарах «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас».

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Хадсон-Одои на правах аренды выступал за «Байер». Портал transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.