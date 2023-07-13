Левый защитник Эшли Янг официально пополнил ряды «Эвертона». Мерсисайдский клуб объявил о подписании контракта с бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед». Соглашение с англичанином рассчитано до конца грядущего сезона.

Напомним, недавно Янг покинул «Астон Виллу» на правах свободного агента, ведь с ним отказались продлевать контракт. 38-летний англичанин не стал завершать профессиональную карьеру и решил подписать соглашение с «Эвертоном».

Янг за свою карьеру также успел поиграть за такие клубы, как «Уотфорд» и миланский «Интер», с которым в 2021 году стал победителем итальянской Серии А.