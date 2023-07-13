«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Амрабату, но есть одна проблема

«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом. По информации от журналиста Лори Уитуэлла, «красные дьяволы» были бы готовы перейти к действиям и приобрести марокканца, но сперва английской команде нужно выручить средства за счёт продаж.

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести ещё одного полузащитника этим летом после трансфера Мэйсона Маунта из «Челси». Амрабат ранее также был интересен «Барселоне», но финансовое положение не позволяет каталонскому клубу являться серьёзным претендентом на марокканца.

Софьян в прошлом сезоне отметился за «Фиорентину» одним ассистом в 29 матчах Серии А.