Спортивный директор «Интера» вылетел в Англию, чтобы согласовать продажу Онана

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аусилио вылетел в Лондон для того, чтобы согласовать продажу голкипера Андре Онана в «Манчестер Юнайтед». По информации от Calciomercato, представитель «нерадзурри» надеется заключить сделку как можно скорее.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» и «Интер» пока расходятся в стоимости Онана. Английская команда не намерена предлагать за камерунца более 50 миллионов евро, тогда как «нерадзурри» настаивают на 60 миллионах.

Сам Онана, как и предполагалось ранее, открыт к трансферу к своему бывшему тренеру Эрику тен Хагу, с которым знаком по работе в «Аяксе».