Дин Хендерсон может стать основным в «Манчестер Юнайтед», если клуб не купит Онана

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может получить шанс закрепиться в основном составе «красных дьяволов». По информации от журналиста Лори Уитуэлля, англичанин рассматривается руководством как надёжный кандидат на роль основного вратаря. При этом Хендерсону доверят роль основного только в том случае, если клубу не удастся провернуть трансфер Андре Онана из миланского «Интера», который очень нравится главному тренеру Эрику тен Хагу.

Напомним, Хендерсон всё ещё остаётся на радаре у «Ноттингем Форест», за который Дин выступал в прошлом сезоне на правах аренды. «Лесники» готовы провернуть трансфер на постоянной основе, но перед этим нужно дождаться, когда «Манчестер Юнайтед» согласует сделку по Онана.