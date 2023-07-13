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Дин Хендерсон может стать основным в «Манчестер Юнайтед», если клуб не купит Онана

13 Июля 2023 • 13:17 Комментировать

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может получить шанс закрепиться в основном составе «красных дьяволов». По информации от журналиста Лори Уитуэлля, англичанин рассматривается руководством как надёжный кандидат на роль основного вратаря. При этом Хендерсону доверят роль основного только в том случае, если клубу не удастся провернуть трансфер Андре Онана из миланского «Интера», который очень нравится главному тренеру Эрику тен Хагу.

Напомним, Хендерсон всё ещё остаётся на радаре у «Ноттингем Форест», за который Дин выступал в прошлом сезоне на правах аренды. «Лесники» готовы провернуть трансфер на постоянной основе, но перед этим нужно дождаться, когда «Манчестер Юнайтед» согласует сделку по Онана.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана Дин Хендерсон трансферы футбола - лето 2023
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