Дарвин Нуньес получил новый номер в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес получил новый игровой номер в команде Юргена Клоппа. Теперь уругвайский форвард будет выступать с футболкой под номером 9, которая освободилась после ухода Роберто Фирмино на правах свободного агента. Об этой новости мерсисайдцы сообщили на своём официальном сайте.

Отметим, что Нуньес в своём дебютном сезоне за «Ливерпуль» выступал под номером 27. Теперь Дарвин сможет играть за команду Юргена Клоппа под тем же номером, под которым за мерсисайдцев в своё время выступал соотечественник Нуньеса в лице Луиса Суареса.

В прошлом сезоне Дарвин отметился девятью забитыми голами в Английской премьер-лиге.