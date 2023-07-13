«Ливерпуль» требует за Хендерсона 11,5 миллионов евро

«Ливерпуль» озвучил «Аль-Иттифаку» свои требования по трансферу полузащитника Джордана Хендерсона. Команда из Саудовской Аравии ранее рассчитывала получить капитана мерсисайдцев бесплатно, но «скаузеры» дали понять, что хотят выручить за Хендерсона 11,5 миллионов евро.

У 33-летнего Хендерсона остаётся ещё два года по контракту с «Ливерпулем». При этом сам футболист всерьёз задумывается над тем, чтобы принять предложение «Аль-Иттифака» с зарплатой в размере 800 тысяч евро в неделю

В новой команде Хендерсон может воссоединиться с бывшим капитаном «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом, с которым выступал за мерсисайдцев на протяжение четырёх сезонов.