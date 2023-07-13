Лэмпард: «Владельцы «Челси» хотят сделать команду лучшей в мире»

Бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о амбициях владельцев клуба, которые пригласили его на должность временного наставника в апреле. Напомним, Лэмпард финишировал с «Челси» на 12 месте в турнирной таблице.

«Владельцы «Челси» очень переживают за клуб и всеми силами хотят сделать его лучшим в мире. Я работал с директорами, которые пришли в команду. Они очень талантливые люди, которые голодны к успеху. От них зависит, в каком направлении будет двигаться клуб», – заявил Лэмпард в интервью The Diary of a CEO.

По ходу прошлого сезона «Челси» тренировали 4 разных тренера. Летом команду возглавил бывший наставник «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино.