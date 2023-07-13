Журналист Кросс: «Если Хендерсон уедет в Саудовскую Аравию, он может попрощаться со сборной»

Журналист Джон Кросс предостерёг полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона от последствий переезда в Саудовскую Аравию. Напомним, в воссоединении с бывшим партнёром заинтересован Стивен Джеррард, который недавно возглавил «Аль-Иттифак».

«Если Хендерсон уедет в Саудовскую Аравию, он может попрощаться со сборной и с шансами быть основным на чемпионате Европы. Гарет Саутгейт редко выпускает игроков, которые выступают за границей, ведь Английская премьер-лига превосходит все чемпионаты по уровню интенсивности», – цитирует Кросса Football Daily.

Хендерсон предлагают в Саудовской Аравии зарплату в размере свыше 800 тысяч евро в неделю.