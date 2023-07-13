​Тен Хаг высказался о выборе капитана в «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед», очевидно, появится новый капитан. В последние годы повязка принадлежала Гарри Магуайру, но защитник из-за плохой игры потерял место в основе команды, поэтому функции капитана часто выполнял Бруну Фернандеш.

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, собирается ли он устроить выборы нового капитана.

«Нет, я не позволяю футболистам голосовать за капитана. Я сам принимаю решение», - сказал тен Хаг, чьи слова приводит портал Goal.

Первый матч в сезоне 2023/2024 «Манчестер Юнайтед» проведёт 14 августа – против «Вулверхэмптона».