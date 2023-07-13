«Аль-Иттихад» готов предложить 45 миллионов евро за Фабиньо

Команды из Саудовской Аравии продолжают охотиться за футболистами ведущих европейских клубов. На этот раз «Аль-Иттихад» готовится выложить за полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо 45 миллионов евро. Об этом сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн, представляющий издание The Athletic.

Пока неизвестно, согласится ли «Ливерпуль» расстаться с бразильцем, который провёл в команде 5 лет после своего трансфера из «Монако». Другой полузащитник «скаузеров» Джордан Хендерсон находится на радаре у «Аль-Иттихада», который всерьёз приблизился к трансферу англичанина.

Напомним, «Аль-Иттихад» ранее уже усилился такими футболистами, как Карим Бензема и Н’Голо Канте.