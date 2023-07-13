​Деле Алли сталкивался с сексуальным насилием – футболист шокировал правдой о своём детстве

Деле Алли в своё время считали главным футбольным талантом Англии, но со временем звезда полузащитника погасла. Тем временем 27-летний игрок шокировал общественность правдой о своём детстве.

«В шесть лет я стал жертвой сексуальных домогательств со стороны друга моей мамы, часто бывавшего у нас дома. Моя мама была алкоголичкой. В семь лет я начал курить, а в восемь – торговать наркотиками. Один мужик сказал мне, что ребёнка полиция никогда не остановит. Я катался на велосипеде с мячом, а под ним лежали наркотики», - сказал Алли в интервью для YouTube-канала The Overlap.

В 12 лет Деле Алли был усыновлён. По словам футболиста, он стал ребёнком в замечательной семье. Алли очень благодарен своим приёмным родителям.

На текущий момент права на Деле Алли принадлежат «Эвертону».