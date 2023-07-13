Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Деле Алли сталкивался с сексуальным насилием – футболист шокировал правдой о своём детстве

13 Июля 2023 • 12:39 Комментировать

Деле Алли в своё время считали главным футбольным талантом Англии, но со временем звезда полузащитника погасла. Тем временем 27-летний игрок шокировал общественность правдой о своём детстве.

«В шесть лет я стал жертвой сексуальных домогательств со стороны друга моей мамы, часто бывавшего у нас дома. Моя мама была алкоголичкой. В семь лет я начал курить, а в восемь – торговать наркотиками. Один мужик сказал мне, что ребёнка полиция никогда не остановит. Я катался на велосипеде с мячом, а под ним лежали наркотики», - сказал Алли в интервью для YouTube-канала The Overlap.

В 12 лет Деле Алли был усыновлён. По словам футболиста, он стал ребёнком в замечательной семье. Алли очень благодарен своим приёмным родителям.

На текущий момент права на Деле Алли принадлежат «Эвертону».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Деле Алли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
13:21 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Интера» вылетел в Англию, чтобы согласовать продажу Онана
13:17 · Англия. Премьер-лига
Дин Хендерсон может стать основным в «Манчестер Юнайтед», если клуб не купит Онана
13:11 · Англия. Премьер-лига
Дарвин Нуньес получил новый номер в «Ливерпуле»
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» требует за Хендерсона 11,5 миллионов евро
13:02 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Владельцы «Челси» хотят сделать команду лучшей в мире»
12:55 · Англия. Премьер-лига
Журналист Кросс: «Если Хендерсон уедет в Саудовскую Аравию, он может попрощаться со сборной»
12:55 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг высказался о выборе капитана в «Манчестер Юнайтед»
12:49 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» готов предложить 45 миллионов евро за Фабиньо
12:39 · Англия. Премьер-лига
​Деле Алли сталкивался с сексуальным насилием – футболист шокировал правдой о своём детстве
12:21 · Англия. Премьер-лига
Доэрти близок к возвращению в «Вулверхэмптон»
12:07 · Англия. Премьер-лига
Мусса Диаби хочет перейти в команду, которая играет в Лиге чемпионов
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готовится сделать предложение по трансферу Лавии 1
11:55 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Я хотел видеть Райса в «Челси», думал, этот парень станет капитаном клуба на 10 лет» 1
11:42 · Англия. Премьер-лига
Алли: «Моуринью извинился передо мной за то, что назвал меня ленивым»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Агент Роке: «Два клуба предлагали за Витора около 100 миллионов евро, но клиент мечтал о «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем