Доэрти близок к возвращению в «Вулверхэмптон»

Защитник Мэтт Доэрти, находящийся в статусе свободного агента, ведёт продвинутые переговоры с «Вулверхэмптоном» о потенциальном возвращении. Напомним, ирландец покинул «волков» летом 2020 года, когда присоединился к лондонскому «Тоттенхэму». До этого фуллбек провёл за «Вулверхэмптон» 9 сезонов, будучи воспитанником клуба.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Доэрти сейчас довольно близок к возвращению в бывшую команду на правах свободного агента. Стороны ожидают, что соглашение по личным условиям скоро будет найдено.

В январе Доэрти разорвал контракт с «Тоттенхэмом», после чего подписал краткосрочный контракт с мадридским «Атлетико». За команду Диего Симеоне ирландец провёл всего два матча в чемпионате Испании.