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Мусса Диаби хочет перейти в команду, которая играет в Лиге чемпионов

13 Июля 2023 • 12:07 Комментировать

Полузащитник леверкузенского «Байера» Мусса Диаби предпочитает перейти в команду, которая в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Об этом сообщает журналист Том Колломосс у себя в социальных сетях.

Напомним, за Диаби к леверкузенскому «Байеру» ранее обращалась «Астон Вилла», которая предложила за игрока 28 миллионов евро. Мало того, что эта сумма далека от запросов «фармацевтов», так ещё и «вилланы» не соответствуют требованиям самого Диаби, который хочет играть в Лиге чемпионов, а не в Лиге конференций.

Ранее сообщалось об интересе к Диаби со стороны «Манчестер Юнайтед», но никаких конкретных действий «красные дьяволы» пока не предпринимали.

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Мусса Диаби трансферы футбола - лето 2023 Байер
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