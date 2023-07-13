«Ливерпуль» готовится сделать предложение по трансферу Лавии

«Ливерпуль» в данный момент готовится сделать предложение по трансферу полузащитника «Саутгемптона» Ромеу Лавии. По информации от Sport Witness, «святые» могут получить предложение от мерсисайдцев уже в ближайшее время.

«Ливерпуль» и так хочет приобрести нового полузащитника, но потенциальный уход капитана Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак» заставил «скаузеров» работать над новыми трансферами ещё усерднее.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» будет просить за Лавиу в районе 50 миллионов евро. Это при том, что команда недавно вылетела в Чемпионшип.

Интерес к Ромеу также сохраняют лондонские «Арсенал» и «Челси».