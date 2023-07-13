Лэмпард: «Я хотел видеть Райса в «Челси», думал, этот парень станет капитаном клуба на 10 лет»

Бывший игрок и тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард признался, что в бытность наставником «синих» пытался приобрести в команду полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, которого в данный момент практически можно считать новичком «Арсенала».

«Когда я работал тренером «Челси» в первый раз, я хотел заполучить Деклана Райса. Я думал, что этот парень станет капитаном клуба на ближайшие 10 лет. К сожалению, этого не случилось», – цитирует Лэмпарда журналист Стивен Барлетт.

Напомним, сумма трансфера Райса в «Арсенал» в будущем может превысить 120 миллионов евро с учётом бонусов. «Вест Хэм» ранее отказывался продавать игрока, но в это трансферное окно у Деклана остался год по контракту, из-за чего у «молотобойцев» не было другого выбора.