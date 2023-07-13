Алли: «Моуринью извинился передо мной за то, что назвал меня ленивым»

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли вспомнил о разговоре с Жозе Моуринью, который состоялся, когда игрок и тренер находились в «Тоттенхэме».

«Мне многие припоминают фрагмент из документального фильма, где Моуринью назвал меня ленивым и сказал, что в будущем я могу пожалеть об упущенных возможностях. Тот разговор состоялся после восстановительного дня. Через неделю Моуринью извинился за то, что назвал меня ленивым, ведь на тренировках он увидел, насколько усердно я работаю. Тем не менее, это не попало в документальный фильм», – сказал Алли в интервью Гари Невиллу.

Ранее ходили слухи, что нынешний тренер «Эвертона» Шон Дайч собирается дать 27-летнему Алли шанс закрепиться в команде.