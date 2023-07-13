Агент Роке: «Два клуба предлагали за Витора около 100 миллионов евро, но клиент мечтал о «Барселоне»

Андре Кури, агент новичка «Барселоны» Витора Роке, заявил, что два клуба из АПЛ предлагали за его клиента около 100 миллионов евро. Напомним, «сине-гранатовые» провернули трансфер 18-летнего бразильца всего за 35 миллионов евро + 10 миллионов в виде бонусов.

«Это правда, английские клубы пытались сорвать сделку. «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» предлагали больше «Барселоны». Их предложение было в районе 100 миллионов евро, но Витор хотел только в «Барселону». Ни у кого не было шансов повлиять на его мнение», – признался агент в эфире Charla Podcast.

Напомним, Роке присоединится к «Барселоне» перед началом сезона-2024/25.