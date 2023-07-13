«Вест Хэм» дал понять «Роме», что не отпустит Скамакку в аренду

Лондонский «Вест Хэм» чётко дал понять «Роме», что не собирается отпускать своего нападающего Джанлуку Скамакку на правах аренды. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «молотобойцы» требуют за своего форварда ровно 30 миллионов евро.

Сообщается, что «Рома» в данный момент не может себе позволить заплатить за Скамакку запрашиваемую сумму компенсации. Ранее «джаллоросси» предлагали «Вест Хэму» аренду с правом выкупа, но «молотобойцев» подобные условия не устроили.

Скамакка также находится на радаре у туринского «Ювентуса». Прошлым летом Джанлука покинул Серию А, перейдя из «Сассуоло» в «Вест Хэм».