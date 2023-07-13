«Манчестер Юнайтед» и ещё два клуба АПЛ нацелились на Фелиша

Сразу несколько клубов чемпионата Англии проявляют заинтересованность в подписании нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиша.

Как сообщает портал Goal.com, пиренеец попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллы» и «Ньюкасла». Сам Фелиш, поигравший в аренде за лондонский «Челси», готов продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Во второй половине прошлого сезона Жоау провел 16 матчей в Премьер-лиге, отметившись четырьмя забитыми мячами.

Контракт игрока с «матрасниками» рассчитан до середины 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.